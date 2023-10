Giornate FAI alla Miniera Trabia-Tallarita animate dagli Apprendisti Ciceroni dello “Juvara”

Anche nella seconda giornata del Fai d’ Autunno, ha visto, all’ azione tanti giovani apprendisti ciceroni frequentanti le sezioni di architettura, design industriale e arti figurative dell’I.I.S.S. Manzoni-Juvara della sede del Liceo Artistico Statale “ F.Juvara” di San Cataldo, diretto dalla prof.ssa Agata Rita Galfano, che hanno , con una certa emozione raccontato la storia di questo straordinario sito di archeologia industriale. Hanno vissuto un ’importante esperienza di cittadinanza, di grande valore formativo alla miniera Trabia-Tallarita.

Gli studenti hanno dimostrato grande sensibilità nei confronti della spiegazione delle installazioni artistiche poste all’ interno delle sale del museo,oltre ad accogliere i numerosi gruppi che si sono avvicendanti per tutta la mattinata.

“È un luogo in cui si intrecciano in maniera magistrale arte storia e tenologia – hanno raccontato gli studenti dello Juvara – questo museo, unico in Sicilia, tocca davvero le corde dell’anima.

Un ringraziamento lo rivolgiamo al Fai e a tutti i volontari che han reso speciale questo evento. La miniera è veramente un luogo del cuore”.