Alluvione di ottobre, interventi nella provincia di Caltanissetta. Mancuso(FI): “Azione concreta per le imprese agricole danneggiate, grande attenzione del Governo Schifani verso i cittadini”

“Gli interventi approvati nella provincia di Caltanissetta dopo le alluvioni di ottobre rappresentano un’azione concreta per le imprese agricole, le quali possono contare su un contributo solido per ripristinare le strutture e i terreni danneggiati. Dimostrano anche la grande attenzione del Governo Schifani verso i cittadini, nonché l’impegno e la piena responsabilità nel fronteggiare le emergenze.” Così interviene Michele Mancuso, deputato regionale di Forza Italia, in merito al via libera dalla giunta regionale alla declaratoria di calamità naturale per i danni all’agricoltura per i territori del Nisseno colpiti dall’alluvione del 19 ottobre causando danni per oltre 1,7 milioni di euro nei comuni di Butera, Mazzarino, Riesi e Sommatino.

“Un risultato fondamentale per la rinascita dei territori colpiti – prosegue Mancuso -, che evidenzia la prontezza di risposta da parte del Governo regionale ai bisogni delle comunità coinvolte.”

Mancuso conclude esprimendo il suo apprezzamento per l’azione del Governo Schifani, sottolineando l’importanza della collaborazione istituzionale.