Caltanissetta. Danneggiato il canestro donato da Nardo Savoia ed installato nel Parco della Legalità

CALTANISSETTA. Ieri mattina, assieme al figlio, s’era alzato con un preciso intento: andare a giocare con suo figlio a minibasket a trascorrere una piccola sana parentesi di divertimento e sport. E invece tutto questo non è stato possibile perché qualcuno ha deciso di rompere il tabellone del canestro collocato al Parco della Legalità, togliendo così a lui e al figlio, oltre che ad altri bambini, il piacere di giocare e divertirsi.

Ad accorgersene è stato un nisseno che s’era recato nel campetto per giocare assieme al figlio. Un intento che, tuttavia, non ha potuto portare a termine.

E’ infatti accaduto che il canestro collocato nel Parco della Legalità è stato danneggiato da qualcuno che evidentemente, non ha trovato niente di meglio che danneggiare il canestro che, per altro, era stato donato qualche giorno prima da Nardo Savoia, storico personaggio del calcio e dello sport nisseno, con un gesto di grande generosità e amore per lo sport e le nuove generazioni di praticanti che aveva commosso tanta gente in Città e non solo.

Tanto, in queste ore, lo sdegno sul web e sui social per un gesto di inciviltà veramente inqualificabile che offende non solo chi non ha potuto giocare a mini basket con il figlio, ma anche un’intera Città che, attraverso gesti come quello di Nardo Savoia, dimostra di possedere una cultura della solidarietà che poi, gesti incivili come questo, finiscono per mortificare.