Bambina di 7 anni ringrazia i Carabinieri con un disegno per aver aiutato i genitori separati a trovare soluzione per l’affidamento dei figli

Un disegno dal valore inestimabile, quello realizzato da una bambina di 7 anni e donato ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Treviglio per ringraziarli del loro aiuto. L’intervento a casa della piccola era stato richiesto perché i suoi genitori, separati e in attesa del riconoscimento del provvedimento nello Stato italiano, si contendevano l’affidamento delle due figlie minori.

C’era il rischio concreto che uno dei coniugi sottraesse le bambine per portarle all’estero. Come spesso accade in queste situazioni, però, l’ascolto e la mediazione possono servire a ridurre gli attriti, calmare gli animi e comprendere che la risoluzione delle controversie deve volgersi verso un unico obiettivo: la tutela dei più fragili e indifesi. L’evento aveva sicuramente turbato la piccola che, per questo, ha voluto testimoniare la propria gratitudine verso i Carabinieri che con la loro presenza sono riusciti a riportare un po’ di pace e tranquillità.