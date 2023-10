Adoc Caltanissetta, Giuseppe Sferrazza: “il Patto salvaspesa non riduce il disagio economico”

“Diamo finalmente gli esiti del sondaggio promosso da Adoc riguardante il patto salvaspesa”, proposto dal Governo, di cui la Sicilia si è vista protagonista con una massiva partecipazione, ricevendo gli elogi da parte della Presidente nazionale Adoc, Anna Rea” ha spiegato Giuseppe Sferrazza, Adoc Caltanissetta.

Il sondaggio ha visto la partecipazione di 2 mila consumatori e si è svolto tramite i 107 sportelli Adoc su tutto il territorio nazionale.

“Un grazie, da parte mia, va a tutti i collaboratori che hanno contribuito alla riuscita di questo sondaggio che ha evidenziato un clima di grande sofferenza economica del Paese”.

I risultati del sondaggio sul “patto salvaspesa”, che prevede prezzi ribassati dal 1° Ottobre al 31 Dicembre 2023, su alcuni prodotti di largo consumo, dall’igiene personale all’infanzia, hanno evidenziato una mancanza di fiducia da parte dei consumatori al progetto blocca- inflazione del Governo, ritenendo plausibile un possibile aumento dei prezzi dei prodotti non inclusi nel paniere, ed una scarsa qualità dei prodotti proposti con prezzo ribassato.

Risulta abbastanza chiaro che i consumatori non hanno nessuna percezione della messa in atto del “patto salvaspesa” e che addirittura hanno notato un innalzamento dei prezzi nel periodo Luglio Agosto. Prediligono sempre i prodotti alimentari di prima necessità, come prodotti da inserire nella lista del patto salvaspesa con prezzi ribassati, mettendo in risalto anche un bene come la benzina, che se pur non è di prima necessità in alcuni casi è fondamentale per poter raggiungere il luogo di lavoro e diventa quindi bene indispensabile per molti.

La Presidente Adoc, Anna Rea, commenta i risultati confermando che la situazione di grande disagio economico del Paese continua ad emergere, e se da una parte il patto anti-inflazione potrebbe essere un aiuto al consumatore, dall’altra rimangono invariati i rincari che ci sono stati e continueranno ad esserci su gas, energia e carburanti. Rimanendo a sostegno dei consumatori, ci auguriamo che con i risultati del nostro sondaggio si possa davvero creare un paniere di prodotti di cui le persone necessitano, concretizzando un monitoraggio territoriale costante che possa vigilare su eventuali speculazioni ai danni della collettività.