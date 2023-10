42enne a cena in un ristorante perde la vita dopo una rovinosa caduta mentre stava scendendo le scale per andare in bagno

Stava raggiungendo il bagno di un ristorante scendendo le scale. Gesti di una normalità che non lasciavano certo presagire una tragedia irreparabile. E invece è accaduto che un 42enne mentre stava scendendo per giungere in bagno è caduto dalle scale. Soccorso, l’uomo è stato ricoverato in Ospedale, ma a seguito dei gravi traumi riportati nella caduta, è morto.

L’uomo si trovava a cena in un ristorante a Bironico, vicino Lugano, quando ha deciso di alzarsi per raggiungere il bagno. Qui, tuttavia, scendendo le scale, è caduto. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e, a distanza di 6 giorni, la notizia del tragico decesso.