Ancora una tragedia sul lavoro in Sicilia: operaio di 56 anni cade da un ponteggio, viene infilzato da un paletto e muore

Ancora una tragedia sul lavoro in Sicilia. A Patti, in provincia di Messina, un operaio di 56 anni ha perso la vita mentre stava eseguendo alcuni lavori nella facciata di un edificio tra le contrade Agliastri e Mustazzo. Per cause in corso di chiarimento, l’uomo è caduto da un ponteggio da un’altezza di un metro e mezzo.

Nella caduta è rimasto infilzato da un paletto di ferro ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato invano di strapparlo alla morte. Purtroppo non c’è stato nulla da fare in quanto l’uomo è morto sul colpo. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.