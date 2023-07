Serie D. Sancataldese: primo colpo di mercato; arriva l’esperto centrocampista Alessio Lo Nigro

Primo innesto Verde Amaranto. Si tratta di Alessio Lo Nigro, centrocampista classe 1990. Alessio andrà a rinforzare lo scacchiere di Mister Pietro Infantino portando con sé una gran dote di esperienza che lo ha visto protagonista di importanti stagioni nel campionato di Eccellenza con le maglie del Comacchio, Atletico Campofranco, Resuttana e lo scorso anno con la Don Carlo Misilmeri.

In serie D invece ha lasciato il segno in importanti piazze calcistiche come Acireale, Marsala, Savona e Cittanovese. Di certo, un acquisto di qualità, esperienza e spessore per aggiungere un tassello importante al nuovo organigramma tecnico e tattico che si sta predisponendo per la nuova stagione sportiva 2023/2024 in casa Sancataldese.