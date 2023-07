Province, Schifani: “Riforma in aula a settembre, presidenti eletti”

Approvare la riforma delle ex Province siciliane “entro luglio in commissione, per arrivare in aula a settembre”. La road map la traccia il governatore, Renato Schifani, che in una intervista al ‘Giornale di Sicilia’ annuncia un vertice di maggioranza per giovedì, nel corso del quale il presidente della Regione porrà il tema della riforma dei Liberi consorzi. “Reintrodurremo il voto diretto per l’elezione dei presidenti – dice Schifani -, prevediamo le urne in primavera”.