Lega Caltanissetta: nominati Loreto Ognibene ed Emanuele Alabiso

La Lega Salvini Premier si riorganizza a Caltanissetta: Loreto Ognibene ed Emanuele Alabiso

Prosegue il percorso organizzativo della Lega in Sicilia avviato dal Commissario regionale Annalisa Tardino

Palermo, 18 lug- “Come annunciato in occasione della riunione provinciale, siamo pronti a ripartire con la ricostruzione del nostro movimento in provincia di Caltanissetta. Loreto Ognibene, architetto e padre di due figli, già vicesindaco di Vallelunga Pratameno e ottimo commissario provinciale della Lega nel 2018 con risultati eccellenti, ha grande esperienza e ha mostrato in diverse competizioni elettorali il forte legame con il territorio, qualità per noi imprescindibile” – annuncia Annalisa Tardino, deputata al Parlamento europeo e commissario della Lega Salvini Premier in Sicilia, “Il neo commissario coordinerà il partito e lavorerà in piena sinergia con Emanuele Alabiso, nel nuovo ruolo di responsabile per gli Enti Locali provinciali. Alabiso, consigliere comunale a Gela, imprenditore e militante storico, da sempre proficuamente impegnato, insieme al gruppo di cui è rappresentante nella città di Gela e a cui riconosco grande passione, dedizione e capacità, si è sempre lealmente speso per il partito, sin alle scorse regionali, dove ha contribuito alla costruzione della nostra lista. Intendiamo ripartire dalla passione e dalle capacità dei singoli per ricostruire le fondamenta di quella casa che è il nostro partito”- prosegue Tardino.

“Desidero ringraziare Michele Vecchio per l’ottimo lavoro svolto e sono certa che la nuova squadra dirigente potrà fare affidamento sia sui militanti storici che sui nuovi tesserati, per la ripartenza in vista delle sfide elettorali della prossima primavera, che vedranno Caltanissetta, Gela e Mazzarino al rinnovo dell’amministrazione comunale.”

Seguono le reazioni dei neo nominati.

“Ringrazio il nostro Leader e viceministro Matteo Salvini e il Commissario regionale della Lega, On. Annalisa Tardino, per la fiducia accordatami in un momento particolare per la nostra provincia. Infrastrutture, sanità e istruzione, sono solo alcune immagini di un territorio in cui sono da tempo dimenticate. Insieme agli altri esponenti del partito e ai rappresentanti istituzionali, avvieremo sin da subito incontri tematici, nell’interesse del territorio, coinvolgendo anche le forze sociali e produttive. Sostenitori, militanti e simpatizzanti nei 22 comuni della provincia verranno coinvolti attivamente nel processo di crescita del partito, e siamo già al lavoro per l’adesione di alcuni amministratori locali, tutti passaggi che testimoniano la bontà del nostro progetto, nonché lo spirito inclusivo della Lega- ha dichiarato Ognibene.

Per Alabiso “è un onore ricoprire una carica così prestigiosa. Ringrazio Annalisa Tardino per Il riconoscimento che ha voluto dare al gruppo che ha lavorato in sinergia e dedizione nel nome del partito di Matteo Salvini, ininterrottamente dal 2016. Sono certo che il partito continuerà a crescere in vista delle prossime competizioni elettorali che ci vedranno in prima linea”.