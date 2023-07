Caltanissetta, Risiko Club: una festa chiude la prima fase dell’8° torneo

Alla Street Factory Eclettica di via Rochester una festa ha chiuso la prima fase dell’8° torneo del Risiko Club Ufficiale di Caltanissetta.

entisette giocatori diviVsi in 6 tavoli per circa due ore si sono sfidati; alla fine hanno conquistato la semifinale: Giancarlo Ciulla (Silent Crow), Michele Pecoraro (Miki), Alessandro Sangregorio (Gregorrr), Luigi Bartolotta (Elewen), Alessia Pinzino (Alessia), Elisa Riggi (Black-out), Giorgia Moscarelli (LaMoss), Maurizio Giunta (Risiko55), Simone Pecoraro (Simpec07), Marco Ammendola (Harrel), Giuseppe Balilla (Masidai) e Alessio Sansoni (Bluprofondo71).

I dodici semifinalisti si sfideranno nella serata di giovedì 20 luglio per contendersi i tre posti in finale. Ad attenderli nella finale del 27 luglio Alberto Presti (Gilbux) finalista di diritto essendosi piazzato primo in classifica con il record di 5 vittorie su 6 partite disputate. Prima delle partite si è festeggiato un anno di Risiko Club Ufficiale.

Il prestigioso riconoscimento, basti pensare che solo 28 Club in Italia e cinque in Sicilia possono fregiarsi di questo titolo, è stato dato al Risiko Club Eclettica di Caltanissetta l’anno scorso per l’attività svolta, per la continua crescita di giocatori e per l’impegno a seguire le direttive dell’editore spin master per la promozione del gioco del risiko nel territorio.

Il Risiko Club di Caltanissetta è in continua crescita ed ogni giovedì si aggiungono nuovi appassionati, anche dai paesi limitrofi, che amano la sfida e il rumore del rotolio dei dadi del gioco di strategia più appassionante del mondo.