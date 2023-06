Vasco Rossi riceve la maglietta con “Alba Chiara” in Latino: il regalo dell’Eschilo di Gela

lla fine dell’anno scolastico, dietro le quinte del concerto bis di Vasco Rossi al Barbera di Palermo, l’abbraccio tra il Liceo Classico “Eschilo” di Gela e il komandante c’è stato.

Vasco Rossi ha ora la maglietta gelese con la sua canzone Albachiara in latino, quella a con cui ha voluto chiudere il suo concerto palermitano e l’abbraccio con la Sicilia dopo 38 anni.

Ad incontrare il cantautore, in rappresentanza della scuola diretta da Maurizio Tedesco, è stata la professoressa Lella Oresti che ha promosso con la collega Concetta Massaro la traduzione di Albachiara in latino poi interpretata dallo studente Angelo Bongiovanni accompagnato al pianoforte da Simone Scerra.

«Sono felice di aver contribuito a far amare il latino ai giovani studenti con la mia canzone. Veramente eccezionale l’iniziativa del Liceo Classico di Gela, mi avete emozionato»: ha detto ieri Vasco Rossi prima del concerto alla prof. Lella Oresti.

Un plauso che il cantautore aveva espresso anche attraverso la sua pagina Instagram quando l’Eschilo lanciò l’iniziativa ad inizio di anno scolastico. L’incontro è avvenuto allo stadio palermitano alcune ore prima del concerto “sold out”. Lo ha promosso la manager di Vasco Rossi che aveva avuto contatti con la docente gelese dopo che la versione latina di Albachiara è diventata virale sul web.

«La mia prof. preferita» -l’ha definita Vasco abbracciando Lella Oresti, sua fans storica, mentre riceveva in dono la maglia con il suo volto e il testo in latino di Alba Chiara. Non c’era al Barbera, perché impegnato nello studio per gli Esami di Stato, il giovane cantante Angelo Bongiovanni anche lui fans del komandante. Un’esperienza indimenticabile culminata con la partecipazione a Viva Rai2 di Fiorello e altre interessanti proposte ricevute. Grande emozione per la docente gelese di Latino e Greco che si è presentata all’appuntamento al Barbera indossando la “maglia latina” di Vasco e gli ha raccontato con grande passione il modo con cui la scuola cerca di trasmettere ai giovani il valore e il fascino delle lingue classiche con l’aiuto anche dei testi delle canzoni.