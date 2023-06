Sicilia. Aeroporto di Comiso, Schifani presiede tavolo tecnico. Incrementati fondi per l’ufficio merci

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha presieduto questa mattina a Palazzo d’Orléans la nuova riunione del tavolo tecnico per l’area cargo e la continuità territoriale dell’aeroporto di Comiso. All’incontro hanno partecipato anche l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò con i dirigenti del dipartimento, il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari insieme ai tecnici del Comune e per la Sac, il responsabile commerciale Francesco D’Amico.

Nel corso del vertice è stato fatto il punto sul percorso che porterà alla costituzione dell’area cargo. Un primo passo sarà la realizzazione dell’ufficio merci, per il quale la Regione Siciliana ha incrementato di 500 mila euro il contributo straordinario, portando i fondi disponibili a complessivi 2 milioni e 250 mila euro. L’amministrazione comunale ha garantito che entro luglio sarà bandita la nuova gara per realizzare la struttura, funzionale all’esportazione dei prodotti e all’avvio delle attività commerciali. Il presidente Schifani ha chiesto, inoltre, il pieno rispetto del cronoprogramma e, in particolare, di affrontare e risolvere, quanto prima, gli aspetti legati allo svincolo delle aree individuate.

«Continuerò con il mio governo a seguire personalmente i lavori del tavolo tecnico per questa infrastruttura necessaria alla continuità territoriale e allo sviluppo di tutto il territorio – dichiara il presidente Schifani –. È un impegno che ho preso con i siciliani e che intendo mantenere».

Schifani ha convocato una nuova riunione del tavolo tecnico per la seconda metà del mese di luglio.