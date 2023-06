I nisseni Salvatore e Chiara Corinne Amico vincono il concorso fotografico Chiaravalle a Torino

Ancora una volta premiati insieme padre e figlia per la fotografia immortalando il Monte San Giuliano e la costa di San Vito

Ancora una volta insieme ad essere premiati, padre e figlia, questa volta non per la poesia o la narrativa ma per la fotografia, passione che Salvatore Amico e sua figlia Chiara Corinne coltivano da tempo.

La Giuria della XII Edizione del Premio Chiaravalle del Centro Studi Cultura e Società di Torino ha conferito laSegnalazione di Merito per la sezione

Gli Ambienti Naturali alla Fotografia” Monte San Giuliano” di Salvatore. La foto ritrae uno specchio d’acqua piovana nel quale si riflettono due dei tanti ripetitori che inquinano l’etere ed è stata scattata sul Monte San Giuliano a Caltanissetta.

Chiara Corinne ha avuto la Menzione d’Onore per la stessa sezione, la sua immagine “La Costa di San Vito” raffigura una vista panoramica del mare di San Vito Lo Capo.

Le opere premiate verranno pubblicate nel catalogo del Premio e verrà rilasciato un diploma di Merito del Centro Studi Cultura e Società, personalizzato con le fotografie premiate.