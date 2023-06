Droga: Catania, autista 118 con marijuana durante orario lavoro

Un autista del 118 e’ stato sorpreso durante l’orario di lavoro con della marijuana nascosta nella sua auto. E’ successo a Ramacca dove i carabinieri della compagnia di Palagonia hanno arrestato l’uomo di 47 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, nonche’ interruzione di pubblico servizio.

L’uomo e’ stato bloccato in via Nazario Sauro, una traversa di viale Liberta’ e Ramacca: era alla guida di una vettura e procedeva ad alta velocita’. Fermato per un controllo ha giustificato l’alta velocita’ legata al fatto che essendo l’unico autista dell’ambulanza del 118 aveva premura di recarsi al lavoro. Da una perquisizione pero’ e’ saltata fuori la droga: 38 involucri per un peso di 300 grammi di marijuana, oltre a un coltello vietato dalla legge. Le successive verifiche hanno permesso di accertare che il mezzo sul quale viaggiava l’uomo, intestato alla moglie, e’ risultato privo della copertura assicurativa obbligatoria.

E’ poi emersa una ulteriore circostanza ad aggravare il quadro indiziario: al momento del controllo, difatti, risultava impiegato in turno al servizio 118. Convalidato l’arresto e applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso la stazione dei carabinieri di Ramacca.