Caltanissetta, trasferta in Portogallo per il Mottura: “l’Erasmus come ponte di pace e cultura”

Con la trasferta in Portogallo dei ragazzi e dei docenti dell’IISS Mottura di Caltanissetta, sì è concluso il progetto Erasmus denominato “Learn from the past to build a greener future”.

L’Erasmus e’ un progetto per le scuole europee che, attraverso lo scambio di docenti ed alunni tra scuole europee, promuove lo scambio di buone pratiche nel campo della didattica, favorisce l’apprendimento delle lingue e diffonde e consolida gli ideali di fratellanza, cooperazione e conoscenza reciproca alla base dell’Unione Europea.

In particolare il progetto Greener Future, ideato dai docenti del Mottura Enrico Curcuruto, Cinzia Traina, Irene Manzone e Orazio Palermo, mette in contatto le scuole delle ex aree minerarie di Polonia, Portogallo, Slovenia, Turchia e Romania con quella di Caltanissetta al fine di favorire lo scambio di esperienze nel recupero ambientale e nel riuso delle aree minerarie con particolare accento sull’utilizzo di nuove forme di energie alternative.

Si sono susseguiti così i viaggi studio ad Antalya, Gilowicach, Koper, Timisoara ed infine Porto.







Studenti e docenti europei si sono incontrati a Marzo a Caltanissetta, scegliendo come base delle attività il laboratorio Museo dell’istituto Mottura per la quinta tappa della mobilità prevista dal progetto ed hanno potuto scoprire le peculiarità del nostro territorio. Diventando ambasciatori in Europa della ospitalità siciliana.

Grande soddisfazione della dirigente scolastica Laura Zurli che afferma “mentre in Europa le sciagurate vicende della guerra portano alla distruzione dei ponti, noi lavoriamo per costruirne di nuovi e di pace tra gli studenti europei, investendo sulla preparazione culturale dei nostri allievi e sulla promozione della conoscenza reciproca e della tolleranza”.

Intensi i sorrisi sui volti di Luca Di Francesco, Stefan Nistoran, Marco Spanò e Antonio Serra protagonisti di un viaggio di scoperta unico durante il quale hanno conosciuto ragazzi di varie nazionalità così come su quelli di Kevin Castellana, Lorenzo D’Anna, Vincenzo Villafranca Salvatore Vilardi Francesco Ficarra, Samuele Bordonaro, Vincenzo, Salvatore Sferrazza, Federica Taibbi, Zahra Fessioui, Antony Infantino, Gaetano Tumminelli, Antonio Serra, Luca Difrancesco, Davide Rizza, , Giulia Ajesi, Giulia D’Asero, tutti partecipanti al progetto.

Soddisfatti i referenti del progetto, Francesca Lo Vetere, Tiziana Fonti ed Enrico Curcuruto che hanno evidenziato come il progetto Erasmus oltre che sulla scuola ha concrete ricadute sulle comunità, come ad esempio il precedente progetto Erasmus Culture Shadow, sempre organizzato dal Mottura che, attraverso il contatto tra le scuole di Caltanissetta e di Tarnobrzeg, accomunate dal passato minerario solfifero , ha portato alla conoscenza diretta dei sindaci delle due città ed alla volontà di gemellarsi per favorire gli scambi culturali, scolastici ed economici e per redigere progetti di recupero di spessore europeo.