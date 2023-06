Caltanissetta, studenti del King premiati al Concorso nazionale “Io scrivo … Tu metti in scena … La Fantasia”

Nella splendida cornice del Municipio XI di Roma, presso la Sala Consiliare “L. Petroselli”, il 6 giugno 2023 si è tenuta la premiazione del Concorso nazionale “Io scrivo … Tu metti in scena … La Fantasia” organizzato dalla casa editrice AG Book Publishing, con il patrocinio del Municipio XI di Roma. Tra i protagonisti gli alunni dell’Istituto Comprensivo “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dalla preside prof.ssa Daniela Rizzotto. Ha aperto l’evento Angela Cristofaro, editrice di AG Book Publishing, porgendo i saluti di rito. Sono intervenuti l’Assessore alla Cultura del Municipio Roma XI Alberto Belloni, autore della prefazione del libro della rassegna e la madrina dell’evento Morena Mancinelli, giornalista e scrittrice.

Un premio speciale, fuori concorso, per il contributo letterario è stato assegnato, per la collaborazione in questi anni con AG Book Publishing, agli alunni delle classi VA e VC della scuola primaria “Michele Abbate” dell’Istituto Comprensivo statale “M. L. King” di Caltanissetta, essi sono i piccoli scrittori delle pubblicazioni del maestro Siina “Amica Favola e la Macchina Inventafiabe”, “Verso la poesia” vol. 1 e 2, “That’s a good idea! L’ufficio delle idee usate”. E’ seguito l’intervento preside prof.ssa Daniela Rizzotto, la quale ha sottolineato l’importanza della scrittura creativa, soprattutto nella produzione di testi teatrali, un esercizio non facile per bambini nella fascia tra i 6 e i 10 anni, inoltre ha ringraziato la casa editrice per la proficua collaborazione di eventi online durante questo anno scolastico, augurandosi che tali eventi proseguano negli anni a venire. Gli studenti delle classi V A e V C, seguiti dall’insegnante Salvatore Siina, hanno contribuito con i testi teatrali “La buca del suggeritore” e “Tu sai dove nasce l’arcobaleno?”. Inoltre il Premio di Merito Scuola è andato agli alunni della classe IV C del plesso “M. Abbate”, seguiti dalla docente Ivana Maria Messina del Comprensivo King, con il testo “Amicizia spaziale”.

Alle tre classi sono state assegnate delle targhe e hanno avuto in dono il volume contenente i loro testi prodotti. I due docenti, in collegamento online, sono intervenuti parlando dell’iniziativa e ringraziando per i riconoscimenti ricevuti dagli allievi. Sono stati premiati con riconoscimenti individuali: Vincenzo D’Offizi con Ricky Codalunga e la magia delle stelle (in collegamento da Gallicano nel Lazio), Melissa Martellotta con Chi cerca un tesoro, trova un amico, Alessia Ottolenghi con Alla ricerca della vita perduta e Andrea Ottolenghi con Il bambino senza fantasia, Damiano Salamone con La foresta magica e Giada Salamone con La famiglia che non si divide mai.

E’ stato infine presentato il librodel concorso curato dall’insegnante del King Salvatore Siina che porta il titolo dello stesso concorso “Io scrivo … Tu metti in scena … La Fantasia”. Questo volume raccoglie brevi componimenti di giovanissimi autori – dai sei ai dieci anni – che hanno creato, individualmente o in gruppo, storie ispirate al tema della fantasia in tutti i suoi aspetti. Con la supervisione di insegnanti, genitori, educatori o animatori, i più piccoli potranno diventare autori, registi, costumisti, scenografi, fonici, attrezzisti, tecnici, parrucchieri, coreografi e, soprattutto, interpreti dei testi scritti dai loro coetanei, avvicinandosi con un approccio ludico al mondo del teatro.