Caltanissetta. Di Dio rivendica la paternità del regolamento “Case a 1 euro”

Il Consigliere Comunale Fabrizio Di Dio interviene in merito all’approvazione del regolamento delle “Case a 1 euro” per la città di Caltanissetta sottolineando la paternità di questo progetto.

“La Giunta comunale ha comunicato alla stampa e alla città di aver approvato il regolamento delle Case a 1 euro, un’iniziativa della quale io sono promotore e firmatario della relativa mozione approvata il 29 luglio 2022”.

Un progetto che era stato approvato all’unanimità ma che ha faticato a decollare e, proprio per questo, il consigliere nisseno aveva sollecitato l’avvio con interrogazioni ufficiali.

Il consigliere, eletto nella lista del M5S e poi migrato all’opposizione, adesso saluta la notizia con grande soddisfazione ritenendola “il giusto riconoscimento per il grande lavoro in termini di ricerche, di incontri (anche con amministratori che in passato hanno già sperimentato tale strumento) e di energia profusa dal sottoscritto, anche alla luce del fatto che lo stesso Regolamento, salvo qualche irrilevante modifica, è rimasto fedele al testo da me predisposto e depositato”.