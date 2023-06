Antimafia, rete di scuole solidale con il Puparo aggredito

La Rete per la promozione della cultura antimafia nella scuola, cartello che riunisce decine di scuole di Palermo, esprime solidarieta’ ad Angelo Sicilia, l’autore e regista palermitano che, ieri in occasione della messa in scena su Padre Pino Puglisi a Termini Imerese, e’ stato oggetto di aggressione e minacce.

"Conosciamo bene il lavoro svolto in questi anni da Angelo Sicilia che, nelle nostre scuole, ha contribuito alla promozione della cultura antimafia rinnovando, con grande impegno, il linguaggio artistico dei pupi siciliani", afferma la Rete, che parla di "inaccettabile attacco all'azione militante e professionale di un intellettuale che ha investito sull'opera dei 'pupi antimafia' che non puo' essere oltraggiata in questo modo: questa vicenda dimostra che bisogna continuare a lavorare con grande impegno per bonificare il terreno su cui attecchisce la cultura mafiosa. Siamo certi che Angelo Sicilia non si lascera' intimidire, anche perche' continuera' a trovare le porte aperte nelle nostre scuole".