Sicilia, Punta Bianca: Mareamico, Esercito lascia poligono di tiro

L’esercito lascia il poligono di tiro Drasy in Sicilia, area confinante con Punta Bianca, dichiarata riserva naturale lo scorso giugno dall’allora Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. Lo afferma l’associazione Mareamico, dando notizia di un accordo dei militari con i comuni di Ganci, Nicosia e Sperlinga in provincia di Enna.

“Per anni Mareamico – afferma una nota – si e’ battuta per la valorizzazione e la tutela di Punta bianca. 64 anni di ‘spari’ hanno alterato questa area naturalistica unica nel suo genere. In un momento storico in cui la citta’ di Agrigento si appresta a diventare capitale della cultura nel 2025, non poteva esserci epilogo migliore”.