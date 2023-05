Sicilia- Emilia Romagna: Aeroitalia offre voli scontati per i viaggiatori

Alla luce del maltempo che si è abbattuto sul territorio nei giorni scorsi e “in considerazione della tragedia che ha colpito l’Emilia-Romagna, la compagnia aerea Aeroitalia viene in aiuto delle popolazioni coinvolte e dei loro familiari, offrendo una tariffa unica di 39,99 euro per tutti i voli da e per l’Emilia-Romagna”.

E’ quanto comunica, in una nota, la stessa Aeroitalia. Nel dettaglio, viene spiegato, “la tariffa, già disponibile sul sito” della società, “acquistabile dal 22 al 30 maggio, è valida per i voli Comiso-Bologna-Comiso, Forlì-Catania-Forlì e Forlì- Napoli- Forlì, indipendentemente dalle date di viaggio”.