Sicilia, Coldiretti conta i danni del maltempo: “frutta a terra e fieno bagnato. È stata un’annata folle”

Frutta, mandorle, fieno, grano. Queste alcune delle produzioni danneggiate dal vento e dalla pioggia soprattutto nella parte orientale della Sicilia , a cui si aggiungono i danni alle strutture dove si produce l’uva da tavola. Lo afferma Coldiretti Sicilia che da monitora la situazione ricevendo innumerevoli segnalazioni che non risparmiano le tante eccellenze regionali come le carrube.

Il vento – aggiunge Coldiretti Sicilia – ha spezzato i rami delle piante e inondato di fango i campi ma la preoccupazione maggiore riguarda la massiccia quantità di acqua per la frutta come le pesche e le albicocche. Danni anche alle piante aromatiche con il pericolo di malattie varie che possono insorgere per via dell’eccessiva umidità. Nella zona di Riesi (Cl) a terra anche le viti.

Si tratta dell’ennesima calamità che si abbatte nell’Isola in un’annata climaticamente folle – conclude Coldiretti Sicilia – dove appare chiaro che i cambiamenti climatici devono essere affrontati con una politica strutturale adeguata che preveda anche la manutenzione continua e costante di tutte le infrastrutture.