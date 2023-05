Mussomeli, il decesso dello stimato cardiologo Aldo Alaimo. Domattina le esequie.

MUSSOMELI – In tanti piangono il decesso del 67enne cardiologo dott. Aldo Alaimo, avvenuta ieri nell’Ospedale Cervello di Palermo. Una vita esemplare la sua, sempre disponibile, e a qualsiasi ora, pronto ad intervenire per chi ha avuto problemi di cuore. Ne sono testimonianza, oggi, gli unanimi e positivi apprezzamenti delle persone che l’hanno conosciuto ed hanno avuto i suoi interventi. Affabile, coscienzioso e, soprattutto, umano. La sua professione medica è stata a servizio degli altri, vissuta come missione; è stato un esempio indelebile di grande umanità che rimarrà, a futura memoria, nei ricordi dei mussomelesi, e non solo. Domani mattina, alle 10,30, presso la chiesa di Cristo Re, saranno celebrate le esequie. Sentite condoglianze ai familiari tutti.