Italia. Neonata di 45 giorni muore soffocata durante il sonno

Un neonata di appena 45 giorni è deceduta a Roccafranca in provincia di Brescia. I carabinieri, allertati, sono giunti sul posto per indagare sulle cause della tragedia. L’allarme è scattato immediato. Pare che la piccola, nata prematura 45 giorni fa, sia soffocata nella notte.

I genitori, una famiglia indiana, hanno allertato il 112 non appena si sono accorti che la bambina non respirava: sul posto si sono precipitati ambulanza ed elisoccorso, ma nonostante i tentativi di rianimazione non c’è stato nulla da fare.