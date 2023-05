Stava stendendo i panni quando, per cause in corso di accertamento, è precipitata dal balcone di casa. E’ morta così a Silvi nel pomeriggio una donna di 65 anni.

Si sarebbe sporta troppo dal davanzale fino a perdere l’equilibrio con la conseguente inevitabile caduta nel vuoto. A lanciare l’allarme sono stati i familiari. Sul posto sono arrivati dopo pochi minuti i soccorritori del 118 ma purtroppo la donna è morta poco dopo essere precipitata. Del caso si sta occupando la polizia.