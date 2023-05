Cgil, Cisl e Uil a Mazzarino per l’avvio di una grande fase di mobilitazione unitaria a livello interregionale

MAZZARINO. Si è tenuto a Mazzarino presso la ex Chiesa di Sant’ Ignazio l’Attivo unitario CGIL CISL e UIL di Caltanissetta per l’avvio di una grande fase di mobilitazione unitaria che, attraverso una campagna di assemblee nei luoghi di lavoro nei territori, porterà a tre manifestazioni interregionali al nord al centro e al sud del paese : a Bologna il 6 maggio, a Milano il 13 maggio e a Napoli il 20 maggio.

Presenti al tavolo i segretari provinciali Cgil Rosanna Moncada, Cisl Emanuele Gallo, Uil Salvatore Guttilla ;a ultimare i lavori il segretario regionale Cgil Sicilia Francesco Lucchesi

“Intendiamo sostenere – hanno detto questi ultimi – le nostre richieste unitarie nei confronti del governo e del sistema delle imprese per ottenere un cambiamento delle politiche industriali, economiche ,sociali e occupazionali e realizzare quei risultati in materia di tutela dei diritti dei redditi dall’inflazione, di riforma del fisco, di potenziamento occupazionale e per un mercato del lavoro inclusivo che dica no alla precarietà e che dia sicurezza nei posti di lavoro. Una sfida importante e difficile, ma necessaria se vogliamo dare un futuro di sviluppo ai nostri territori”.