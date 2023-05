Caltanissetta, venerdì 5 l’ultimo appuntamento con il Cineforum del Rotary Club con “Qualcosa di meraviglioso”

Con “Qualcosa di meraviglioso” si terrà questa sera, venerdì 5 maggio 2023 alle ore 20.30, l’ultimo appuntamento con il Cineforum promosso e organizzato dal Rotary Club Caltanissetta che quest’anno è presieduto da Fabio Tornatore.

Ciò che il Club service ha realizzato in questi mesi è andato ben oltre la semplice condivisione di un film visto comodamente seduti al Multisala Moncada.

Tutti gli incontri in calendario, infatti, hanno avuto la finalità di far riflettere lo spettatore su una particolare tematica di sfondo sociale, culturale o economico al fine di stimolare una cultura sempre più inclusiva, accogliente e solidale.

La proiezione del film, a sostegno di questo intento, è sempre stata accompagnata dalla discussione con un esperto del settore in modo da poter comprendere al meglio le sfumature dell’argomento trattato o poterle rapportare con la realtà concreta vissuta a Caltanissetta e oltre i suoi confini.

L’appuntamento di questa sera, accompagnati dalle vicende vissute da Pierre Francois e Gerard Depardieu e con l’approfondimento della psicologa Azzurra Alù, inviterà a riflettere sul tema dell’accoglienza che, per essere veramente efficace, deve andare oltre la mera integrazione tra popoli in uno stesso luogo ma concretizzarsi nell’inclusione in un unico gruppo.

Azzurra Alù dal 2013 si occupa di psicologia delle migrazioni per diversi progetti di accoglienza afferenti alla rete SAI della provincia di Caltanissetta, svolgendo anche attività di supervisione delle equipe.

A seguire il trailer del film “Qualcosa di Meraviglioso”

Il film, tratto da una storia vera, inizia il suo racconto dal maggio 2011 quando Nura Mohammad lascia il Bangladesh con suo figlio in cerca di stabilità e speranza. Dietro di lui il resto della famiglia, davanti Fahim, 8 anni e un talento per gli scacchi. Padre premuroso e protettivo, Nura omette al figlio le violenze che agitano il loro paese e giustifica la loro partenza con la promessa di fargli incontrare in occidente un grande maestro di scacchi. Ma arrivati in Francia le cose non sono così semplici. A semplificare la partita e l’amministrazione francese ci pensa il vecchio Sylvain Charpentier, campione di scacchi di grande mole e saggezza. Accolto nella sua aula, Fahim imparerà rapidamente le regole del gioco e della vita.

Ciò che emerge è una lezione di speranza, scevra da commiserazione e pietismo e proiettata verso la “seconda opportunità” concessa dalla vita e che bisogna cogliere grazie anche all’aiuto di chi, dimostrando accoglienza e inclusione, va oltre la nazionalità e il passato del protagonista aiutandolo, innanzi tutto, come persona.

Una tematica che Caltanissetta conosce bene.

Per informazioni e prenotazioni il club invita a contattare 0934 547001 – 347 8586382 Multisala Moncada (338 2634288 Segretario Rotary)