Caltanissetta: il manager Asp Alessandro Caltagirone premiato come “Ambassador della sanità italiana”

Riconoscimento per il commissario straordinario, già direttore generale, dell’Asp2 Caltanissetta Alessandro Caltagirone all’Open Meeting, Grandi Ospedali organizzato dall’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea e Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, università Sapienza e Tor Vergata.

“Open Meeting, alla sua seconda edizione, è un’occasione speciale per i principali ospedali italiani di confrontarsi tra loro, con partner e altri stakeholder per esplorare nuove idee e soluzioni per lo sviluppo delle loro eccellenze cliniche e di ricerca. L’obiettivo è quello di costruire un sistema integrato e valorizzare il sistema sanitario italiano a livello internazionale”.

Durante la due giorni, 25 e 26 maggio, il conferimento del titolo di “Ambassador della sanità italiana ai leader del settore che si impegnano per l’innovazione dell’assistenza sanitaria e della ricerca medica secondo i valori e lo spirito del progetto Grandi Ospedali”. Questo pomeriggio il titolo è andato anche al manager dell’Asp di Caltanissetta.

È stata la giornalista Myrta Merlino, insieme a Daniela Donetti e Paolo Petraia, a conferire il premio. In collegamento dal nosocomio nisseno Alessandro Caltagirone ha dichiarato: «Intanto vorrei ringraziarvi per questo riconoscimento e poi rappresentare che noi ci troviamo a governare un sistema molto dinamico e in continuo cambiamento; lo abbiamo visto durante la fase del Covid e quindi dobbiamo fare sempre tesoro delle esperienze del passato e guardare al futuro, tenendo testa a quelle che sono le necessità e i bisogni del cittadino sia sotto il punto di vista dell’ assistenza ospedaliera che territoriale, non facciamo retorica ma mettiamo il cittadino al centro delle necessità e dei bisogni”.

Sull’importante riconoscimento a margine della seconda edizione dell’Open Meeting dei Grandi Ospedali, Caltagirone ha aggiunto: «Come Commissario straordinario dell’Asp di Caltanissetta e come vice presidente della FIASO (Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere) sono onorato di ricevere questo riconoscimento. Le grandi esperienze nazionali ed internazionali di questi anni si mettono a confronto e stimolano sinergie affinché la realtà dei Grandi Ospedali, unita ai progetti della rete territoriale, ci porti a disegnare un sistema sanitario del futuro che metta al centro i bisogni del cittadino. Stiamo lavorando per cambiare rotta e consegnare al paese ed ai nostri figli un sistema sanitario pubblico sempre migliore”.