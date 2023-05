Caltanissetta. Gli alunni dell’Istituto “M. L. King” protagonisti al “Maggio dei Libri” in collaborazione con il Comune

CALTANISSETTA. Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dalla Preside prof.ssa Daniela Rizzotto, hanno partecipato all’evento nazionale relativo al Maggio dei Libri, del Centro per i libri e la Lettura, in collaborazione con il Comune di Caltanissetta.

La manifestazione si doveva tenere presso la Biblioteca Scarabelli, ma a causa dell’allerta meteo si è preferito non rischiare e gli alunni si sono esibiti con vari Reading di testi presso l’anfiteatro della sede centrale del plesso “Michele Abbate”. Il motto di quest’anno è “Se leggi sei forte”, sono state coinvolte moltissime scuole d’Italia. Tali attività rientrano nel progetto voluto dal Comune di Caltanissetta relativo al “Patto per la Lettura”.

L’attività svolta prendeva il nome di “C’è chi legge e c’è chi ascolta – Il valore delle parole”. Sono stati protagonisti gli alunni delle sezioni di Scuola dell’Infanzia e delle classi di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado. I lettori coinvolti per l’Infanzia sono stati i genitori degli scolari, mentre per Primaria e Secondaria di I grado gli alunni delle classi. Gli studenti più grandi hanno letto per i più piccoli, in una sorta di staffetta che li ha impegnati per tutta la mattinata di martedì 16 maggio 2023. Ecco, di seguito il programma svolto: L’inizio è stato scandito dai saluti istituzionali della Preside Daniela Rizzotto e dell’Assessore alla Cultura prof.ssa Marcella Natale; ha coordinato gli interventi il docente referente Salvatore Siina. Gli studenti sono stati seguiti dai loro rispettivi docenti.

I bambini delle sezioni D-E della Scuola dell’Infanzia “Leone XIII” hanno ascoltato il Reading relativo alla storia “Volta la Pagina Autori”. I piccoli discenti hanno esibito dei cartelloni con i disegni della storia sentita. Per la Scuola Primaria “Michele Abbate” si sono alternati gli alunni delle classi II C, III B, IV B, V A e V C. I bambini della II C hanno letto il testo “Camilla e il Mago Arruffone” di Tatiana Rijoff e Daniele Fusari sul tema della CDG e la fiaba “Le bacche di Fatamamma” tratta dal libro “Amica Favola e la Macchina Inventafiabe”.

Le classi III B e IV B hanno letto dei testi relativi al progetto “Il piacere di Leggere” dai titoli “Occhio alla Fata” di Luca Cognolato e “Testutccia e Testaccia” di Angelo La Veccchia, hanno esposto dei disegni degli stessi alunni relativi alle storie presentate ed hanno intonato dei canti. Le classi V A e V B si sono occupate dello spazio denominato “Una mimosa per te: Haiku per la donna” tratti dal volume “Verso la Poesia 2” edito da AG Book Publishing, inoltre hanno effettuato dei balletti sul tema.

Per la Scuola Secondaria di I grado si sono esibiti gli studenti della I D del plesso “Pietro Leone”, i quali hanno approfondito il tema “Il valore delle parole” con la premessa delle docenti su “Perché le parole” e “L’alfabeto della vita”. Gli alunni si sono soffermati su “Il manifesto della comunicazione non ostile”, “Parole per fare vivere la Costituzione” e infine su “Parole come impegni per il Futuro: Agenda 2030”. Positivi i commenti del pubblico presente in sala.