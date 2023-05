Aeroitalia: dal 1 giugno una nuova rotta tra Palermo e Roma Fiumicino

Dal primo giugno una nuova rotta collegherà Palermo a Roma Fiumicino tre volte al giorno e per tutta la settimana. Ad operare sulla nuova rotta sarà la compagnia AeroItalia, sottolineando e facendo riferimento in una nota alle “nuove opportunità, dunque, per raggiungere la capitale e calmierare i prezzi proibitivi dei biglietti aerei da e per la Sicilia”.

“Il mercato siciliano – dichiara Ugo Calvosa, executive vice president operation di Aeroitalia – è un mercato particolarmente interessante per chi fa il nostro mestiere, poiché è un mercato vivace da un punto di vista economico e che necessita dal punto di vista del trasporto di quello aereo.

Non c’è concorrenza di categoria, il treno o altre modalità attraverso le quali raggiungere la Sicilia sono tutte estremamente più onerose in termini di tempo”.