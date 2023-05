CALTANISSETTA. E’ ripresa la distribuzione idrica nei comuni di Caltanissetta e San Cataldo. Caltaqua ha reso nota, oltre alla ripresa della distribuzione, anche il dettaglio delle turnazioni:

Caltanissetta

Oggi, in serata, riprenderà la distribuzione nelle zone in H24

Domani zone Sanatorio e Trabonella

San Cataldo

20/05 accumulo

21/05 Platani, Pizzo Carano alto, via Aurora

22/05 Tigli, Pizzo Carano basso

23/05 Sicilia, Pizzo Carano alto