Tragedia nell’ippica: fantino viene travolto dal suo cavallo e muore

Mondo dell’ippica sotto shock per la tragedia che ha colpito il fantino australiano Dean Holland morto a 34 anni in seguito alle gravi ferite riportate in una caduta che lo ha visto calpestato dal suo stesso cavallo. Holland cercava spazio per portarsi in testa nel rettilineo finale, ma nel cercare di rimontare allo steccato è crollato assieme al suo cavallo che si è schiantato contro lo steccato trascinando giù anche un altro cavallo.

I due equini, oltre a distruggere diversi paletti della recinzione, si sono entrambi abbattuti sul corpo del povero Holland. Il fantino è stato immediatamente soccorso e trasportato in un ospedale di Melbourne in condizioni critiche. Nonostante tutti gli sforzi profusi, non c’è stato niente da fare e il 34enne è deceduto poco dopo.