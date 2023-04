Sutera, celebrazione annuale “Messa del Donatore”. Padre Leonardo esalta il valore della donazione del sangue

SUTERA – A Sutera il gruppo fratres, fedele alla sua mission, è sempre in azione per sviluppare e diffondere la cultura della donazione del sangue. Lo fa nella quotidianità e attraverso i diversi canali come cassa di risonanza e nelle diverse istituzioni presenti nel territorio. Domenica scorsai, l’arciprete parroco Padre Leonardo Mancuso, in occasione della celebrazione annuale della Messa del Donatore,ha esaltato il valore della donazione del Sangue, il prezioso liquido che salva la vita.