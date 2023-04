“Suo figlio ha fatto un incidente e servono soldi”, ma anziana 85enne sventa truffa del falso incidente

Un’anziana ha ricevuto una telefonata a casa: dall’altro capo del telefono una persona che gli comunicava che il figlio aveva avuto un incidente e che gli servivano soldi. Un raggiro bello e buono di fronte al quale l’anziana non è tuttavia cascata. Al punto che è stata lei stessa a sventare una truffa del falso incidente. È accaduto a Firenze.

Protagonista una pensionata fiorentina di 85 anni, che, secondo quanto ricostruito, intorno alle 14, ha ricevuto una telefonata da un uomo che le chiedeva urgentemente del denaro per rimediare a un fantomatico danno provocato dal figlio. La donna insospettita ha riattaccato il telefono. Poi ha chiamato il figlio e si è assicurata che non fosse coinvolto in alcun incidente stradale. Dopo di che lo stesso figlio ha contattato la polizia.