Sparò a genitori e uccise passante che lo aveva guardato “male”: perizia psichiatra, era incapace di intendere e volere

Il 44enne Angelo Incardona era “totalmente incapace di intendere e volere” quando, il 10 febbraio dell’anno scorso, sparo’ ai genitori nella loro abitazione, ferendoli agli arti superiori (frattura al braccio per la madre, al dito per il padre) e uccise, con dodici colpi della stessa pistola, in piazza Provenzani, a Palma, il 66enne Lillo Saito, “reo” di averlo guardato in maniera minacciosa.

Lo ha stabilito lo psichiatra Armando Inguaggiato, dell’Ordine dei medici di Trapani, incaricato dal gup di eseguire una perizia. In precedenza il difensore dell’imputato, l’avvocato Calogero Li Calzi, aveva chiesto al giudice Stefano Zammuto di disporre gli approfondimenti psichiatrici. Il processo, in ogni caso, continua. Il gup ha disposto il rinvio a giudizio: la prima udienza, davanti alla terza sezione della Corte di assise di Agrigento, e’ in programma il 12 luglio. Incardona, che aveva alle spalle dei precedenti per armi e tentato omicidio, subito dopo avere commesso l’omicidio, per strada in piazza Provenzani a Palma, prese l’auto e arrivo’ ad Agrigento, al comando provinciale dei carabinieri dove confesso’ di avere sparato a braccio, volto e testa di Saito, commerciante ambulante di gelati, che era appena salito nella sua auto posteggiata accanto a un marciapiede.

Il killer, invece, sarebbe stato a piedi. Ai carabinieri e all’allora procuratore Luigi Patronaggio che lo interrogo’ disse che l’omicidio era da inquadrare in vecchie ruggini in ambienti di mafia ma il racconto non ha mai convinto gli inquirenti secondo cui il delitto sarebbe stato, invece, provocato “dalla percezione di un atteggiamento minaccioso nei suoi confronti”. Non del tutto messo a fuoco neppure il movente della sparatoria ai danni dei genitori. Gli accertamenti psichiatrici, adesso, hanno dato una spiegazione alla sua ricostruzione delirante.