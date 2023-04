Sindacalisti FP CGIL hanno incontrato Commissario straordinario ASP Caltanissetta su problematiche del M.I.Longo

Riceviamo e pubblichiamo : “Si è appena concluso l’incontro tra CGIL FP e il commissario straordinario della Asp 2 Dott. Ing. Caltagirone. Per quanto riguarda le sale operatorie il Commissario Straordinario ci ha dato notizia relativamente all’impianto di osmosi obsoleto ubicato in sala operatoria è già stato rimosso. Per quanto riguarda le problematiche riguardante porte, il Commissario Straordinario ci ha informato che è già stata contattata una ditta che è in grado in tempi brevi di provvedere alla sostituzione delle stesse. Stesso discorso per il lavello che deve essere spostato. Per quanto riguarda l’impianto di aerazione l’azienda ha provveduto ad eseguire controlli che hanno dato esito nella norma, ciò consentirebbe la riapertura delle sale operatorie entro fine mese al massimo i primi giorni di maggio. La ex sala parto, realizzate le dovute pulizie degli impianti di aerazione, già previsti, può essere utilizzata per gli interventi ambulatoriali di oculistica e chirurgia. Per il CAL endoscopia siamo in attesa della imminente consegna delle nuove attrezzature, tale servizio sarà garantito dal medico chirurgo argentino che è anche specializzata in gastroenterologia e da un medico proveniente da Caltanissetta. Per quanto riguarda la commissione invalidi presso il poliambulatorio verrà riaperto il bando di reclutamento per consentire a quei medici che non avevano avuto modo di partecipare al precedente bando. Abbiamo chiesto la modifica delle voci del form della domanda di stabilizzazione del personale precario covid e nello specifico la parte riferita alla richiesta di “prova selettiva ” che di fatto precluderebbe la stabilizzazione di gran parte dei lavoratori. (RSU CGIL Alessandro La Marca Salvatore Cardinale Il Segretario FPCGIL Angelo Polizzi)”