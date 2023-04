Santa Caterina. Concesso in comodato d’uso gratuito dal Comune locale di via Roma per servizi di interesse pubblico

L’amministrazione comunale ha concesso in comodato d'uso gratuito il locale di via Roma n.106 all'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) sezione di Santa Caterina Villarmosa e al Presidio Locale del nucleo Regionale di Volontariato Sicilia ODV per lo svolgimento di servizi di interesse pubblico

SANTA CATERINA. L’amministrazione comunale ha concesso in comodato d’uso gratuito il locale di via Roma n.106 all’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) sezione di Santa Caterina Villarmosa e al Presidio Locale del nucleo Regionale di Volontariato Sicilia ODV per lo svolgimento di servizi di interesse pubblico. Ad annunciarlo è stato il sindaco Giuseppe Ippolito che ha sottolineato come tale provvedimento sia stato la conseguenza di una proficua sinergia creatasi tra le istituzioni cittadine e le associazioni operanti nel territorio.

E proprio in municipio è stata dapprima sottoscritta la Convenzione tra il Sindaco e il Responsabile del Presidio e Presidente di Sezione Fabio Rizza. Successivamente l’ispettore Regionale Ignazio Buzzi ha autorizzato la sottoscrizione della convenzione, per cui è diventata operativa la collaborazione tra il Comune di Santa Caterina e l’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il sindaco, nel manifestare la propria soddisfazione, ha auspicato che possa esserci una fase di iscrizione alla stessa Associazione aperta in primo luogo agli Ex Carabinieri e Forze di Polizia, ma consentita anche a quanti ne condividono obiettivi e finalità che sono orientati alla costituzione di un nucleo di Protezione Civile locale e ad attività di vigilanza.

Il sindaco ha precisato che l’iscrizione è aperta ad ambo i sessi ed è raccomandata a giovani maggiorenni o quasi che saranno formati attraverso Corsi di formazione che potranno avere utilità anche quale titolo per future opportunità di lavoro. Per chi fosse interessato, è possibile rivolgersi al Presidente della locale Sezione dell’ ANC Fabio Rizza (telefono 3388990788).