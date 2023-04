I poliziotti della Squadra Mobile a Gela hanno tratto in arresto un ventisettenne in esecuzione di provvedimento di esecuzione di pena detentiva, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna – Ufficio Esecuzioni Penali, per i reati di rapina in concorso e ricettazione.

L’uomo è stato condotto al carcere di Gela dove dovrà scontare la pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione.