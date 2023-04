Nissa Rugby e Fantaboschio, la palla ovale approda nella Scuola dell’Infanzia

CALTANISSETTA. Approda nella scuola materna la palla ovale grazie al progetto della Nissa Rugby in collaborazione con la scuola dell’infanzia Fantaboschio di Caltanissetta.

Iniziativa interessante ed innovativa che ci illustra Sonia Orlando, tecnico responsabile del segmento Rugby Kids: “Un progetto con tanti giochi e divertimento, sorrisi da parte dei bambini che impareranno a giocare a rugby e contemporaneamente svolgere psicomotricità. Anche loro saranno coinvolti nella creazione dei giochi, seguendo le line guida della maestra. Inoltre speriamo di avvicinare tanti piccolo al rugby ed a farli scendere al ‘M. Tomaselli’, per socializzare con altri bambini”

Massimiliana Calosso, maestra e titolare di Fantaboschio, supportata da Letizia a Giorgia, sottolinea: “Uno dei campi d’esperienza della scuola dell’infanzia è il corpo e il movimento. Il correre, saltare, muoversi, lanciare e prendere la palla nel bambino urbanizzato non sono più attività scontate e spesso sono solo viste attraverso la TV. Per questo il Fantaboschio ha voluto far entrare nelle sua struttura lo sport importante per lo sviluppo psico-motorio ed emozionale del bambino. Sperando in futuro di trasformare questi progetti in attività curricolare da svolgere costantemente a scuola”.