Mussomeli, inaugurato vasto emporio CRAI EXTRA in Via Conte Ruggero

MUSSOMELI – Una nuova struttura commerciale, un vasto e capiente emporio è stato inaugurato ieri mattina in Via Conte Ruggero, presente un numeroso pubblico che ha onorato con la loro presenza la nuova iniziativa della famiglia Terrazzino. Giovani imprenditori che, radicatisi nel territorio di Mussomeli vogliono spendersi, crescere e contribuire allo sviluppo del proprio paese. confidando nella benevolenza dei paesani e non solo. Al taglio del nastro, oltre ai proprietari e imprenditori Giuseppe, Vincenzo, Giulia Terrazzino era presente il sindaco onorevole Giuseppe Catania ed il parroco della Trasfigurazione Padre Vincenzo Giovino che ha benedetto i presenti e i locali.