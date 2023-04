Mussomeli, il rito della Crocifissione nella pietà popolare. Partecipazione massiccia

MUSSOMELI – Venerdi santo pomeriggio, un appuntamento annuale assai caro ai mussomelesi, Un appuntamento che richiama alcuni compaesani a rientare nel paese natio per vivere questi momenti particolari, vissuti tanto tempo fa da protagonisti e poi fra nostalgia per essere lontani. Un venerdì santo 2023, ritornato con le sue tradizioni, bloccate per alcuni anni dall’emergenza pandemia, quando le restrizioni governative avevano stravolto le ricorrenze, vissute con tutte le cautele e disposizioni vigenti,conj i sacerdoti, con la croce in mano, dopo i riti in chiesa, per il venerdì santo, in solitudine, attraversavano alcune vie del centro abitato. Superato questo brutto periodo, le tradizioni sono ritornate ad essere celebrate e così quest’anno, sembra essere ritornato tutto nella normalità. Pomeriggio del venerdi santo 2023, fra Oratorio del SS.Sacramento, Chiesa Madre, processione penitenziale verso il calvario, i segni della Passione, i segni del lutto, in un clima di devota partecipazione con i confrati e le consorelle dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento che hanno assicurato la loro presenza nei diversi ruoli assegnati. Una collaborazione coesa che ha testimoniato il senso dell’appartenenza.