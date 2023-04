Mussomeli, corso di formazione in favore degli agricoltori del territorio

Prenderà il via il prossimo 10 maggio il corso di formazione per il rilascio del certificato di abilitazione per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari. Corso gratuito, organizzato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, servizio 8 – Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Caltanissetta, nella persona del Dirigente del Servizio 8 Dott. Giuseppe Calafiore e del responsabile della Condotta Agraria di Mussomeli Arch. Orlando Antonino. Il corso, tenuto da docenti iscritti all’albo dei Formatori Interni della Regione Siciliana dell’IPA di Caltanissetta si svolgerà in 4 lezioni, nei giorni 10, 11, 17 e 18 maggio, dalle 15 alle 20, presso Palazzo Sgadari di Mussomeli. Già iscritti circa 90 agricoltori del territorio. Il Sindaco On. Giuseppe Catania, tenuto conto del numero elevato di partecipanti previsti, ed al fine di consentire a tutti l’ottenimento del rinnovo del certificato di abilitazione entro la scadenza del mese di giugno 2023, e il primo rilascio, nello spirito di collaborazione istituzionale con l’Ispettorato Agricoltura di Caltanissetta, abbiamo messo subito a disposizione, l’utilizzo di Palazzo Sgadari per l’espletamento del corso. Afferma l’assessore all’Agricoltura Michele Spoto, l’obiettivo di questo corso è quello di fornire a chi partecipa una preparazione consapevole e mirata all’uso dei prodotti, così da tutelare la salute propria e quella delle altre persone, la sicurezza alimentare e l’ambiente. Proprio per questo motivo, la normativa europea per l’utilizzo di pesticidi, infatti, stabilisce che, al fine di ridurre i rischi associati all’impiego di prodotti fitosanitari, è obbligatorio per chiunque intenda acquistare/utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali, ottenere un certificato di abilitazione a seguito di un corso di formazione riconosciuto. Il corso risulta essere in linea con altre attività formative dedicate alla formazione degli agricoltori, infatti nelle prossime settimane è prevista anche l’organizzazione di un corso base per gli apicoltori. Si ringrazia il Dott. Giuseppe Calafiore e il responsabile della Condotta Agraria di Mussomeli per la disponibilità nell’organizzare questo importante corso per gli agricoltori del territorio.(Assessore all’Agricoltura Michele Spoto)