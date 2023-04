Mussomeli, consiglio comunale in due sedute: Yosella Schifano eletta vice presidente del Consiglio

MUSSOMELI – Due sedute di Consiglio comunale, convocato dal presidente Gianluca Nigrelli per il 30 marzo per la trattazione di 8 punti all’ordine del giorno, di cui 5 trattati con la presenza di consiglieri della maggioranza e della minoranza, che, poi ha lasciato l’aula, provocando la mancanza del numero legale con il conseguente necessario rinvio al giorno successivo per la prosecuzione dei lavori consiliari. Il tutto nasce dal mancato accoglimento da parte dei consiglieri della maggioranza della proposta avanzata dalla minoranza che richiedeva la vice presidenza, dopo le dimissioni del consigliere Pasquale Mistretta, recentemente nominato commissario IACP di Caltanissetta. La successiva riunione pomeridiana, appunto, del 31 marzo, ha registrato l’assenza dei cinque consiglieri della minoranza, la validità e la legalità della seduta, in seconda convocazione, per il prosieguo della trattazione dei rimanenti punti dell’ordine del giorno, fra cui, l’atto di indirizzo del Consiglio comunale relativo all’ istituzione Quarto Polo Sanitario e Policlinico Universitario del Comune di Caltanissetta. I consiglieri presenti, intanto, hanno eletto Vice presidente Yosella Schifano, la più suffragata della lista che sosteneva il sindaco Giuseppe Catania nelle ultime elezioni comunali ed hanno anche eletto il consigliere Salvina Mingoia, componente delle commissioni, ricoperte precedentemente da Pasquale Mistretta. Le nuove cariche sono state salutate dall’applauso dei presenti, e il consiglio ha portato a termine la trattazione dell’ordine del giorno. Complessivamente, un’oretta di lavori consiliari.( video del 30 marzo 2023)