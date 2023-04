Mussomeli, campetti Padel – Tennis. Il quesito al sindaco

MUSSOMELI – In merito ad alcune strutture sportive, presenti nel territorio, abbiamo chiesto al nostro primo cittadino alcune informazioni su Campetti da Padel – Campetti da tennis:. “Signor Sindaco, prima in zona “Madonna delle Vanelle”, oggi una realizzazione in zona Castello e ad opera avviata e forse verso il suo completamento, un vespaio di commenti accompagna un post su FB con oltre 4000 visualizzazioni che avrebbero da ridire su tale struttura sportiva. Signor Sindaco, E’ auspicabile una sua delucidazione al riguardo per fugare dubbi, usando, come nel suo stile, il linguaggio della chiarezza. Sarebbe un’utile informativa per i meno informati o per le persone del tutto ignare”. “ll progetto campi da tennis e padel di via Madonna Vanelle sta andando avanti regolarmente e siamo pronti per indire la gara per l’assegnazione dei lavori. Aspettiamo solo un ultimo via libera sulle modifiche al quadro economico presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha finanziato il progetto da 1,8 milioni di euro circa e, dopo di che, bandiremo la gara. Contiamo subito dopo l’estate di iniziare i lavori per la realizzazione del campo da tennis coperto e del campo da padel. E poi come comune intendiamo procedere all’ affidamento della gara. Sull’ iniziativa privata non ho nulla da dire se non il fatto che viene proposta su un terreno che, come previsto dal piano regolatore generale, permette la realizzazione di strutture sportive previa regolare autorizzazione preventiva rilasciata dalla soprintendenza di Caltanissetta. Ogni iniziativa privata fatta da chiunque abbia intraprendenza, è ben accetta se rispettosa del quadro normativo urbanistico e commerciale”. E’ stata questa la risposta del sindaco onorevole Catania: