Mussomeli, Asd “Don Bosco” Attività benefiche e auguri pasquali

MUSSOMELI – Nella giornata mondiale dedicata allo Sport, il presidente dell’Asd “Don Bosco”, a nome del direttivo, intende ringraziare tutti gli sponsor che ogni anno non fanno mancare mai il loro benevole contributo per le finalità messe in campo dal sodalizio. Infatti, grazie a loro apporto è stato predisposto un sorteggio, che avverrà il prossimo 8 Aprile, il cui ricavato per la maggior parte andrà in beneficenza. Nell’imminenza, poi, delle festività Pasquale il Presidente Nino Lanzalaco fa pervenire alle famiglie della compagine sportiva gli auguri di una serena Pasqua.