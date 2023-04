Mussomeli, ampliate attività PON anno scolastico 2022-2023

L’I.S.S. “G. B. Hodierna” di Mussomeli ha ampliato la propria proposta didattica per l’anno scolastico 2022-2023 attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni. Le attività proposte sono state strutturate come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.

Sono stati avviati, pertanto i seguenti progetti:

1) “Hodierna: Interventi per il successo scolastico degli studenti” (codice identificativo progetto Codice identificativo progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-206), strutturato nei percorsi:

“Non solo Arte” che mira a stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno e come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte. Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche saranno coinvolti per arricchire le competenze dei discenti.

“ ValorizziAMO il territorio ”, l a testimonianza si presta in modo privilegiato ad educare alla memoria. G li studenti diventano consapevoli che l’attenzione alle vicende complesse del presente chiamano in causa le conoscenze di storia generale, ai fini di una prima comprensione del mondo.

2) “Hodierna: competenze di base” (Codice identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-226), articolato in vari assi progettuali:

“I love English”: risorsa decisiva del progetto è l’esperto madrelingua il quale adotta un metodo didattico dinamico basato sul dialogo “comunicativo” concreto centrato su situazioni quotidiane.

“LaboratoriAMO”:nel laboratorio si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio, si pongono delle domande significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e con il docente per concludere con una nuova domanda di ricerca.

“Laboratorio digitale”: il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per l’aggiornamento del curricolo. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici.

“Lo sviluppo delle competenze imprenditoriali nei giovani”: individuazione e selezione di idee da sviluppare concretamente con definizione di punti di forza e punti di debolezza per ogni idea per favorire l’emersione di ruoli e personalità. Sono previsti anche giochi di ruolo basati sull’organizzazione di un’impresa o un gruppo di lavoro, per far emergere i fattori che intervengono sull’efficienza e l’efficacia di un gruppo di lavoro.