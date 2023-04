Mussomeli, al Palazzo Sgadari incontro dibattito sulle allergie

MUSSOMELI – Lunedì’ 3 Aprile ore 18,30- Palazzo Sgadari. – E’ arrivata la primavera e oltre ai fiori e alle belle giornate sempre più lunghe sopraggiungono, puntuali, le allergie. In Italia ogni anno un adulto su cinque è colpito da allergie e, sotto i 30 anni, la media sale a uno su quattro. Dal 1990 ad oggi il numero delle persone che hanno una rinite allergica è aumentato del 9%, passando dal 16,8% della popolazione al 25,8% ed entro il 2023potrebbe arrivare a soffrirne il 50% della popolazione italiana. Ma non esistono soltanto le allergie stagionali, il numero di persone che deve fare fronte a specifiche allergie è considerevole. Un vero problema quindi per milioni di italiani che mette a dura prova la qualità di vita. Eppure esistono delle cure che possono ridurre fino ad azzerare i fastidi, come le terapie desensibilizzanti. Di allergie e delle nuove e innovative terapie se ne parlerà lunedì pomeriggio a Mussomeli a Palazzo Sgadari nel corso di un convegno-dibattito organizzato in occasione della presentazione del libro di Sabrina De Federicis “Butta via i fazzoletti”. Un libro che raccoglie le esperienze di vita di chi ha dovuto fare i conti con le più disparate allergie, ma anche un manuale su come affrontarle e soprattutto una via di speranza per milioni di persone. Un compendio di case history appassionate e da leggere tutto d’un fiato. Sabrina De Federicis è country manager dell’azienda farmaceutica Hal Allergy. Laureata in materie scientifiche con specializzazione in Paleontologia umana, è divulgatrice scientifica, counselor relazionale a indirizzo media comunicativo, ed è esperta nella creazione di relazioni efficaci, nello sviluppo di brand identity e di soluzioni creative. A discutere con l’autrice l’allergologo Calogero Belluzzo e il giornalista Giuseppe Taibi. L’incontro, patrocinato dal Comune di Mussomeli, si aprirà con i saluti del sindaco Giuseppe Catania e dell’assessore alla Cultura e Pubblica istruzione Jessica Valenza.

.