Migranti: partenze dalla Tunisia, 134 sbarcati a Lampedusa

Sbarchi di migranti a Lampedusa. In 134 sono approvati a bordo di imbarcazioni due partite da Sfax, in Tunisia, e soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza e dall’assetto svedese di Frontex. Sul primo mezzo, in legno, di 9 metri, viaggiavano 85 tunisini, compresi 19 minorenni e otto donne: ai soccorritori si riferivano di avere pagato 2 mila dinari tunisini per la traversata.

Sul secondo barcone, di 6 metri, erano, invece, in 49, compresi sei minorenni e 14 donne, che hanno riferito di essere originari di Camerun, Costa d’Avorio, Guinea e Mali e avere pagato 3mila dinari per il viaggio. Ieri, sull’isola, ci sono stati previsti sbarchi con complessivi 84 migranti arrivati.