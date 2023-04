Mazzarino. Mozione dei consiglieri di minoranza per impegnare il sindaco a relazionare sui fondi Pnrr in consiglio comunale

MAZZARINO. Una mozione inviata al presidente del Consiglio, al segretario Comunale, al Sindaco e ai Capigruppo consiliari sull’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). E’ quella prodotta dai tre consiglieri di minoranza Livio D’Aleo, Francesco Lo Forte e Santo Vicari.

I tre consiglieri hanno ricordato che l’Unione Europea ha approvato in data 13 luglio 2021 il Piano (PNRR) presentato dall’Italia per sostenere la ripresa economica del Paese dopo la diffusione del contagio da Covid-19; i Comuni e gli enti territoriali sono individuati quali ambiti di particolare rilievo per “attivare le risorse e investire in progetti attraverso fondi già previsti per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal PNRR (misure che ancora oggi questa amministrazione non ha adottato)”.

I consiglieri, “constatato che l’utilizzo dei fondi del PNRR richiede la massima attenzione per un corretto impiego delle risorse economiche e che la partecipazione attiva della città costituirebbe un segnale importante per la nostra comunità, democratizzando i processi economico-amministrativi attraverso il coinvolgimento dei partiti, delle parti sociali e di quanti possono dare un contributo alla rinascita della nostra città”, hanno chiesto al sindaco di impegnarsi a relazionare in Consiglio Comunale su “cosa è stato fatto e su tutto quello che intende fare in merito alla proposta dei firmatari di questa mozione riguardante l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR ) nella città di Mazzarino”.