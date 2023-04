“M.I.Longo” Mussomeli, la chirurga italo-argentina Lator Laura Giselle ha firmato il contratto

MUSSOMELI – “L’ospedale non si chiude”, è l’auspicio di tanti, e una nuova aria sembra aleggiare al “M.I. Longo” di Mussomeli in merito alle problematiche che, da tempo, hanno riempito pagine di giornali per fatti e circostanze, ormai noti all’opinione pubblica, preoccupata per la sua evoluzione registratasi nel tempo. Il Contratto firmato dalla italo argentina dottoressa Lator Laura Giselle (nella foto) e quelli che saranno firmati nei prossimi giorni a seguito di selezione, sono di auspicio per l’atteso funzionamento del nosocomio mussomelese. Intanto, la dottoressa Laura Giselle ha preso servizio stamattina.